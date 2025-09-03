Договорът с „Боташ“ поставя „Булгаргаз“ в риск от декапитализация, заяви енергийният министър

Договорът между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“ създава сериозни финансови рискове за българския държавен газов доставчик и за енергетиката като цяло. Това заяви енергийният министър Жечо Станков пред медиите в Министерския съвет.

По думите му, споразумението декапитализира „Булгаргаз“, чиито клиенти често не са сред най-платежоспособните, а това застрашава и снабдяването на топлофикациите в страната. Министърът подчерта, че турската страна настоява за плащанията по договора, независимо от текущите преговори, и предупреди: „Докато има пари, ще се изплащат средствата, а когато те приключат, ще се мисли какво да се прави“.

Станков определи договора като поставящ България в неравностойно положение и подчерта, че от „Булгаргаз“ вече са търсили възможности за доставки чрез турската газопреносна мрежа в съседни държави, но без резултат.

Министърът коментира и навлизането на унгарската енергийна компания MVM на българския пазар, като уточни, че дружеството ще използва газ, доставян от Сърбия, т.е. от Русия.

България подписа договора с „Боташ“ на 3 януари 2023 година за срок от 13 години. Той предвижда достъп до турските терминали за втечнен газ и до газопреносната мрежа, с капацитет до 1,3 млрд. куб. м. годишно. Въпреки заявената цел за осигуряване на дългосрочна сигурност на доставките, сегашното ръководство на Министерството на енергетиката вижда в него риск за финансовата стабилност на „Булгаргаз“ и българската енергетика.