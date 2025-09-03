РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Играта на тенис може да добави десет години към живота ви

Тенис топки-Tennisball

Спортът съчетава физическа активност и социални ползи за възрастните хора. Редовната игра на тенис може да добави почти десетилетие към живота на човек, показват изследвания. Този спорт превъзхожда бягането, плуването, колоезденето и футбола по отношение на въздействието си върху продължителността на живота.

Експертите отбелязват, че

тенисът тренира цялото тяло.

Този спорт укрепва мускулите на краката, гърба, торса и раменете, а също така развива издръжливост и координация.

За възрастните хора той помага за забавяне на загубата на мускулна маса, подобряване на баланса и намаляване на риска от падания, които са една от водещите причини за наранявания при хора над 65 години.

Тенисът помага и за укрепване на костите.

Изследванията показват, че мъжете, които редовно играят тенис, имат 23% по-висока костна плътност от тези, които не спортуват. За жените в постменопауза играта на тенис е свързана с по-нисък риск от остеопороза и фрактури.

В допълнение към физическите ползи, тенисът осигурява социално взаимодействие: много възрастни хора избират игри на двойки, което помага за поддържане на комуникация и предотвратяване на изолация.

Когнитивните ползи също са значителни – необходимостта от бързи решения на корта помага да се поддържа умът ви остър. Взети заедно, тези ефекти правят тениса един от най-полезните спортове за поддържане на здравето и удължаване на живота.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени