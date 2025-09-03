Играта на тенис може да добави десет години към живота ви

Спортът съчетава физическа активност и социални ползи за възрастните хора. Редовната игра на тенис може да добави почти десетилетие към живота на човек, показват изследвания. Този спорт превъзхожда бягането, плуването, колоезденето и футбола по отношение на въздействието си върху продължителността на живота.

Експертите отбелязват, че

тенисът тренира цялото тяло.

Този спорт укрепва мускулите на краката, гърба, торса и раменете, а също така развива издръжливост и координация.

За възрастните хора той помага за забавяне на загубата на мускулна маса, подобряване на баланса и намаляване на риска от падания, които са една от водещите причини за наранявания при хора над 65 години.

Тенисът помага и за укрепване на костите.

Изследванията показват, че мъжете, които редовно играят тенис, имат 23% по-висока костна плътност от тези, които не спортуват. За жените в постменопауза играта на тенис е свързана с по-нисък риск от остеопороза и фрактури.

В допълнение към физическите ползи, тенисът осигурява социално взаимодействие: много възрастни хора избират игри на двойки, което помага за поддържане на комуникация и предотвратяване на изолация.

Когнитивните ползи също са значителни – необходимостта от бързи решения на корта помага да се поддържа умът ви остър. Взети заедно, тези ефекти правят тениса един от най-полезните спортове за поддържане на здравето и удължаване на живота.