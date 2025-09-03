РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ким Чен-ун доведе дъщеря си на китайския военен парад

Джу Ае до баща си Ким Чен-ун

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун доведе своята дъщеря тийнейджърка в Пекин тази седмица за нейното първо публично пътуване в чужбина, подхранвайки допълнително спекулациите, че тя може да бъде негов потенциален наследник в династичното управление на ядрената държава, предаде Ройтерс.

Тя е забелязана точно зад баща си, докато са слизали от бронирания влак, с който са пътували през нощта от Пхенян до китайската столица Пекин. Там Ким Чен-ун присъства на мащабен военен парад, организиран от Китай в чест на победата над Япония в края на Втората световна война в Тихия океан.

Северна Корея никога не е разкривала името или възрастта на тийнейджърката, но южнокорейските разузнавателни служби смятат, че се казва Джу Ае по информация от бившия американски баскетболист Денис Родман, който прекара време със семейството на севернокорейския държавен глава през 2013 година.

Според оценки, Джу Ае е на около 13 години и в последно време е присъствала на все по-значими събития, включително дипломатическия ѝ дебют на събитие в руското посолство през май.

