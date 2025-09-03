Парламентът трябва да попълни състава на 10 органа с изтекъл мандат

В началото на днешното, първо заседание след лятната ваканция, председателят на парламента Наталия Киселова изчете списък с десет държавни органа с изтекли мандати, които Народното събрание трябва да попълни през новия политически сезон.

Органи с изтекъл мандат:

главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет;

трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;

членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори;

11 членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента;

председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;

председател на Икономическия и социалния съвет;

член на Съвета за електронни медии;

член на КЕВР в областта на ВиК.

Органи с предсрочно прекратен мандат:

заместник-омбудсман

Неконституирани органи:

трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;

председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България.

През първата си сесия парламентът е запълнил значителна част от свободните позиции – от обявените през декември 96, сега остават 43. Сред вече попълнените органи са Фискалният съвет, комисията по досиетата, КЗД и други.