Парламентът трябва да попълни състава на 10 органа с изтекъл мандат

В началото на днешното, първо заседание след лятната ваканция, председателят на парламента Наталия Киселова изчете списък с десет държавни органа с изтекли мандати, които Народното събрание трябва да попълни през новия политически сезон.
Органи с изтекъл мандат:
- главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
- трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
- членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори;
- 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента;
- председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;
- председател на Икономическия и социалния съвет;
- член на Съвета за електронни медии;
- член на КЕВР в областта на ВиК.
Органи с предсрочно прекратен мандат:
- заместник-омбудсман
Неконституирани органи:
- трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;
- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България.
През първата си сесия парламентът е запълнил значителна част от свободните позиции – от обявените през декември 96, сега остават 43. Сред вече попълнените органи са Фискалният съвет, комисията по досиетата, КЗД и други.