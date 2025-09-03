РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът трябва да попълни състава на 10 органа с изтекъл мандат

Депутатите излязоха във ваканция

В началото на днешното, първо заседание след лятната ваканция, председателят на парламента Наталия Киселова изчете списък с десет държавни органа с изтекли мандати, които Народното събрание трябва да попълни през новия политически сезон.

Органи с изтекъл мандат:

  • главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  • трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
  • членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори;
  • 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента;
  • председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;
  • председател на Икономическия и социалния съвет;
  • член на Съвета за електронни медии;
  • член на КЕВР в областта на ВиК.

Органи с предсрочно прекратен мандат:

  • заместник-омбудсман

Неконституирани органи:

  • трима членове на Комисията за противодействие на корупцията;
  • председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България.

През първата си сесия парламентът е запълнил значителна част от свободните позиции – от обявените през декември 96, сега остават 43. Сред вече попълнените органи са Фискалният съвет, комисията по досиетата, КЗД и други.

