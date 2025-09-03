РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бивш депутат на Доган се отказа от имунитета си след 8 месеца протакване и 2 покани

Депутатът Марио Рангелов, който доскоро беше част от „Алианс за права и свободи“ на Ахмед Доган, а сега е независим, най-после се отказа от имунитета си. Председателят на парламента Наталия Киселова съобщи, че е получила писмо от Рангелов с неговото решение. Тя е информирала и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който многократно е изпращал до парламента искания за сваляне на защитата на народния представител. Писмото на Рангелов до Киселова е с дата 1 август 2025 г., но решението му се обявява едва сега, тъй като Народното събрание беше в летен отпуск.

Рангелов, който беше изключително близък до Доган, се противопостави на опита на Делян Пеевски да контролира ДПС еднолично. В края на миналата година и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитетите на цяла група депутати, включително на Рангелов и на Джейхан Ибрямов, като срещу Рангелов имаше разследване за купуване на гласове. Доганистите твърдяха, че са жертви на политическа атака и отказваха да дадат депутатските си защити. Гласуванията за сваляне на имунитетите в пленарната зала също бяха неуспешни.

През юли Рангелов внезапно напусна парламентарната група на „Алианс за права и свободи“, на която беше зам.-председател, като посочи липса на лидерство във фракцията на Доган за причина. Сега изглежда е преодолял и притесненията си от прокуратурата, за да се осмели да хвърли имунитета си след 8 месеца молби и 2 покани.

