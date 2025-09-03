РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокуратурата не е протестирала отказа на СГС да пусне от ареста Никола Николов-Паскал

На Никола Николов - Паскал са му повдигнати три обвинения

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал и така той остава на свобода.

В Софийския апелативен съд не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева.

Няма официална информация – защо прокуратурата, която само преди дни настояваше, че извън ареста, Паскал може да извърши друго престъпление, се е отказала да протестира паричната му гаранция.

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия, че бил чувал, че част от групата са и бившите министри на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и Бойко Рашков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени