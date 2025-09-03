„Отпор срещу диктатурата“ – присъдата на овладяната държава

Часът е 18.00, мястото – Съдебната палата в София. Хората започват да се събират за протеста под наслов “Отпор срещу диктатурата” насочен срещу “овладяната държава” – вероятната тема на петия вот на недоверие. Очакванията са той да бъде внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ.

Малко по-късно няколко протестиращи започнаха да скандират „Пеевски – позор, оставка и затвор“, „Шиши – вън“, “Мафия”, “Оставка”, “Сарафов вън”, както и други подобни възгласи, плод на недоволството им. Те негодуваха, че демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома, а скритата власт е станала явна.

Как се разви протестът? Първоначално, с колегите журналисти, заедно с някои представители на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, които предварително бяха обявили, че ще вземат участие в протеста, бяхме повече отколкото протестиращите, но това не бе за дълго. Малко след 19 часа се събра достатъчно голямо множество, за да може адв. Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ да обяви началото на протеста и да набележи посоката – сградата на автентичния парламент на площад „Народно събрание“ 2, а след това и площад „Орлов мост“.

Множеството тръгна с трибагреника и със знамето на ЕС, като протестиращите носеха плакати, на които пишеше: „Демокрацията е в кома“, „Искаме справедливост, а не диктатура“ и „Долу мафията – властта на гражданите“. Имаше и провокатори с тениски, на които пишеше “Россия”, но адв. Велислав Величков им обясни, че протестът е за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт и те със своя „аутфит“ нямат място на него.

„Няма нито една работеща институция и всичко се случва с обаждане по телефона“, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. По думите му това не трябва да се случва в държава членка на Европейския съюз. „ДПС ще реши дали това правителство да продължи да съществува“, добави още народният представител от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов засегна въпроса с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров с делегация в Китай, което разбуни духовете в опозицията.

Божидар Божанов отбеляза: “Правителството твърди, че е евроатлантическо, а негов вицепремиер се оказа по-източен, което трябва да разклати управляващото мнозинство”.

Но опозицията едва ли може да разчита на подобно „разклащане“, предвид факта, че кабинетът има по-важни държавнически работи за вършене, все пак ще влизаме в еврозоната.

Тази тема също бе повдигната, когато, минавайки покрай БНБ, адв. Велислав Величков напомни на протестиращите, че БНБ ще обменя безсрочно от 1 януари 2026 година левовете в евро.

Пред сградата на парламента на площад „Народно събрание“ 2, точно под паметника на цар Освободител Александър II различни оратори говориха за важността протестът да продължи. На това акцентираха адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“, Методи Андреев който е член на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България и член на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“, анализаторът и бивш наш посланик в Русия – Илиян Василев.

За първи път на протест на „Правосъдие за всеки“ говори и бившият министър на икономиката, понастоящем депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Богдан Богданов. Той разказа за проблема с безводието в Плевен, признавайки, че още миналата година в града били на режим и дори в болниците ползвали туби с вода. Той не спести критики към съгражданите си, които по думите му с изключителното си търпение са позволили корупцията и завладяването на държавата. Пред протестиращите говори и един от адвокатите на арестувания кмет на Варна – Благомир Коцев – адв. Ина Лулчева.

След като заместник-председателят на ПП-ДБ Надежда Йорданова обяви, че подготвяният от тях пети вот на недоверие ще е с тема “завладяната държава”, последваха викове “оставка” и “долу мафията”. Множеството приветства новината. Един от протестиращите сподели пред „Банкеръ“, че те не искат много – само да си върнат държавата.

Както се казва в латинската поговорка “Vox pópuli vox Déi” (“Глас народен, глас божи”) – но е сигурно, че управляващите няма да се вслушат в исканията на хората.

Протестът приключи на „Орлов мост“, като преди това събралите се не пропуснаха да “уважат” и централата на “ДПС-Ново начало” с вече познатите ни призиви.

“И какво остана, народът да страда… не сме единни и това си е”, не скри болката си възрастна жена в самия край на протеста.

В крайна сметка каква беше голямата картина?

Демокрацията отново показа, че е шумна по природа. Че изисква критика, изисква протести, изисква постоянна будност.