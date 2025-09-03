Визитата на Зафиров в Китай доведе до скандал, чуха се призиви за оставката му

Новината, че вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров е заминал за Китай по покана на местната компартия, предизвика скандал, след като стана ясно, че заедно с него е отпътувала цяла партийна делегация с представители на изпълнителната власт. Те се включват в събития в Пекин с участието на руския президент Владимир Путин, който е обявил България за „недружеска“ държава и би бил арестуван за военни престъпления, ако се появи в страна от Европейския съюз. На военния парад присъстваха и близките съюзници на Путин – Ким Чен Ун и Александър Лукашенко, а БСП разпространи снимка, на която китайският лидер Си Дзинпин се ръкува със Зафиров.

Заедно с вицепремиера Зафиров в Китай са заминали и регионалният министър Иван Иванов, неговата заместничка Дора Янкова и зам.-министърът на земеделието Стефан Бурджев. В делегацията участват още зам.-председателят на БСП Калоян Паргов и кметът на Пещера Йордан Младенов от Изпълнителното бюро на партията. Премиерът Росен Желязков заяви, че министрите и заместниците им са в годишен отпуск и че за пътуването им до Китай е научил от медиите.

„Обменят вероятно партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него“, заяви Желязков.

Изказването на министър-председателя задълбочи скандала и постави България в неудобна позиция, тъй като в София твърдят, че визитата е партийна, докато китайските власти обявяват страната ни за една от двайсетте и пет официално потвърдили участие във военния парад.

„Тъй като премиерът твърди, че не знае къде и какво прави „дясната му ръка“, реших да попитам официално самия Атанас Зафиров в какво качество е в Китай заедно с Путин и със севернокорейския диктатор, но председателката на Народното събрание Наталия Киселов реши, че въпросите ми не са в ресора на Зафиров и ги пренасочи към министъра на външните работи Георг Георгиев„, написа депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова в „Туитър“.

Преди минути от парламентарните кулоари съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че вицепремиерът Атанас Зафиров трябва да напусне поста си заради посещението си в Китай, а ако премиерът не иска унижението да продължава, сам трябва да поиска оставката му.

„В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер, представляващ страната ни, да бъде на подобно събитие в Китай“, добави Мирчев.