Битката за бъдещето на PepsiCo започва

PepsiCo губи „войната на газираните напитки“ от Coca-Cola. Това не е нещо ново. Но след като компанията падна на трето място зад Dr Pepper, във вторник (2 септември) влиятелен инвеститор заяви, че е необходима драстична промяна.

От Elliott Management съобщиха, че са придобили огромен дял от 4 милиарда долара в PepsiCo и искат да работят с компанията за обръщане на бизнес тенденциите.

„PepsiCo се намира в критична точка на пречупване“, заяви Elliott Investment Management в писмо до борда на директорите на производителя и дистрибутор на безалкохолни напитки и на други хранителни продукти. „Компанията има възможност и задължение да подобри финансовите резултати и да си върне позицията на лидер в индустрията.“

PepsiCo, която притежава марки като Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker и други, е в застой през последните години. Слабостта на компанията я превърна в мишена на инвеститорски натиск – акциите й са се понижили с 15% за последната година. От мениджмънта й заявиха, че са отворени за сътрудничество.

„PepsiCo поддържа активен и продуктивен диалог с нашите акционери и цени конструктивните идеи за осигуряване на дългосрочна стойност за тях“, се казва в изявление на компанията.

Битката за PepsiCo, една от най-разпознаваемите американски марки, идва в момент на сътресения в хранителната индустрия. Компаниите се сблъскват с купувачи, изтощени от инфлацията, които ограничават разходите си или преминават към по-евтини марки, както и с възхода на GLP-1 лекарствата (антидиабетни). Освен това има натиск от министъра на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши за премахване на изкуствени аромати и други добавки.

Dr Pepper изпревари Pepsi като втората по големина марка газирани напитки през 2024 година. Марката инвестира сериозно в реклама по време на колежански футболни мачове и пусна нови вкусове като ягоди със сметана, за да привлече потребителите. От Elliott Management заявиха, че загубите на PepsiCo в сегмента на напитките са „самопричинени“ и че компанията има прекалено много различни марки.

Frito-Lay дълго време беше двигател на растежа за PepsiCo, но и подразделението за снаксове също срещна трудности. Потребителите, притиснати от високите цени, купуват по-малко чипс и крекери в магазините.

От Elliott Management препоръчват серия от промени, включително прехвърляне на франчайзи за мрежата от независими бутилиращи компании на PepsiCo, които купуват нейните марки и сиропи – по модел на Coca-Cola. Също така предложиха продажба на част от своите марки напитки и храни. Инвеститорът е известен с това, че прави дългосрочни вложения в компании, а не „кампании за един ден“, коментира Лорънс Елбаум, партньор в Sullivan & Cromwell.