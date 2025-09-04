РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китайска делегация ще се срещне с евродепутати за първи път от 7 години

Европейския парламент

Делегация от китайски представители ще посети Европейския парламент през есента и ще проведе първите разговори с европейски законодатели от седем години. Това съобщи пред Politico Енгин Ероглу, член на Европейския парламент и ръководител на междупарламентарната делегация ЕС-Китай. Според него е планирано европейската страна да направи повторно посещение в Китай през месец май.

Подготовката за срещата на китайската делегация с Европейския парламент е в заключителен етап. Пристигането им е планирано за средата на октомври или началото на ноември. Според Енгин Ероглу, те планират да обсъдят руско-украинския конфликт, търговските въпроси и работата на ООН.

Последният път, когато евродепутати се срещнаха с китайски представители, беше в Пекин през май 2018 година.

Разговорите бяха преустановени първо поради пандемията от COVID-19, а след това и поради прекъсването на дипломатическите отношения. През 2021 г. Китай наложи санкции на петима европейски законодатели от комисията по правата на човека, а Европейският парламент отговори, като забрани всички дипломатически контакти с китайската страна.

През април 2025 г. санкциите бяха отменени.

А през юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста се срещнаха с китайския президент Си Дзинпин в Пекин. „Трябва да променим статуквото на търговските ни отношения. В момента имаме огромен търговски дефицит с Китай и трябва да го намалим“, обясни Енгин Ероглу опитите си да възстанови дипломатическите си отношения с Китай.

