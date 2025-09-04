На 15 септември БНБ ще продаде облигации за 300 млн. лв. при лихва от 3.25%

На 15 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години (2556-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 25 210/29 януари 2025 г. с падеж 29 януари 2032 г., съобщиха от централната банка.

Търгът ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите.

Номинална стойност на предложеното количество облигации е в размер на 300 000 000 лева

при 3.25% годишен лихвен процент.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, отбелязват от Българската народна банка.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Освен това съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От БНБ отбелязват, че участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 25 210

от 29 януари 2025 година.

„Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното“, уточняват от централната банка.