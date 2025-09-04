РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В Пловдив е третата среща от Националната информационна кампания за еврото

На 4 септември (четвъртък) от 14:30 ч. в DoubleTree by Hilton Plovdiv Center, площад „Света Петка“ № 1 в Пловдив е поредната информационна среща с представители на местните власти, бизнеса и гражданите, която е част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други, да предоставят ясна, подробна и достоверна

информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Участие в събитията вземат ръководители и експерти на институциите, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Първата от поредицата информационни срещи беше на 2 септември в Бургас, а втората – на 3 септември в Стара Загора.

Събития ще се излъчват на живо на: evroto.bg :: На живо и  на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG

