Европейски лидери обсъждат бъдещи гаранции за сигурността на Украйна

Това беше отговорът на Европа на Путин

Около 30 лидери ще проведат разговори днес с украинския президент Володимир Зеленски за бъдещите гаранции за сигурността на Киев в случай на примирие с Русия.

Срещата – както присъствена, така и виртуална – на „коалицията на желаещите“ ще събере в Париж предимно европейски ръководители, но също така представители на Турция, Австралия и Канада.

Френският президент Еманюел Макрон и Зеленски заявиха в сряда, че детайлните „технически“ планове за гаранциите за сигурност са готови, но не навлязоха в подробности.

Очакванията са събирането да подчертае и липсата на напредък по провеждането на преки мирни преговори между Путин и Зеленски и да подтикне американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху Москва.

