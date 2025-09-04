Ким Чен-ун обеща „пълна подкрепа“ за руската армия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната му „напълно ще подкрепи“ руската армия като „братски дълг“, а руският президент Владимир Путин нарече връзките между двете страни „специални“, съобщи държавната медия КЦНА.

Двамата лидери проведоха среща в Пекин, където участват в тържествата по повод официалната капитулация на Япония във Втората световна война.

Парадът в Пекин предостави на Ким шанс да се срещне с Путин и Си Дзинпин едновременно, както и да общува с повече от две дузини други национални лидери, които присъстваха на събитията.

След като Ким Чен-ун и Путин разговаряха и напуснаха стаята, член от екипа на севернокорейския диктатор беше забелязан да почиства стола и страничната маса, докоснати от лидера. Според анализатори, това е част от мерките за сигурност, които имат за цел да попречат на чуждестранни разузнавателни агенции, дори и приятелски, да събират информация за здравето му.