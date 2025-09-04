Доклада с оценките на кандидатите за членове на антикорупционната комисия ще разгледат депутатите

Парламентарната комисия за противодействие на корупцията ще обсъди доклада на Номинационната комисия, която през август разгледа документите и изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията. Както се очакваше, тримата номинирани от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ получиха най-високи оценки. Това са Стоян Петков, Мария Даскалова и Петър Коев.

Ресорната комисия в парламента, ръководена от Мая Димитрова от левицата, трябва да реши дали кандидатите за новия състав на антикорупционната комисия ще бъдат изслушани повторно, или процедурата по избора им ще бъде ускорена.

Заседанието е първо след постъпили два сигнала за конфликт на интереси срещу трима от членовете на Номинационната комисия.

По правилник, за да се премине към избор, парламентарната комисия трябва да подготви нов доклад и да го внесе в Народното събрание. Гласуването се провежда 24 часа по-късно, а избрани са онези кандидати, които получат над 121 гласа.