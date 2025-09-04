Гроздан Караджов опроверга информацията, че е имало проблем с GPS-а на самолета на Фон дер Лайен

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов заяви в ефира на „Би Ти Ви“, че според емпирични данни, радиозасичания и записи от цивилни и военни служби няма доказателства за заглушаване на GPS сигнала, което да е засегнало самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Първи за проблема с GPS при кацането ѝ в неделя на летище Пловдив съобщи „Файненшъл таймс“. По-късно инцидентът беше потвърден от българското правителство и Европейската комисия. Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста посочи, че според информация от българските власти предполагаема руска атака е изключила GPS навигацията на летището по време на полета на Фон дер Лайен.

Сега обаче министър Караджов категорично опровергава всички тези информации, като твърди, че не е имало проблем. Той уточни, че България не е съобщавала за такъв казус на европейските институции. „Главната въздухоплавателна инспекция е докладвала единствено за малък проблем с GPS-а на борда на самолета. Като малък е бил определен проблема и от пилота“, обяви Караджов.

На въпрос защо тогава Европейската комисия твърди, че е била информирана от българските власти за инцидента и че по случая имаше коментари, включително от шефа на НАТО, вицепремиерът заяви, че е дошъл в студиото, за да каже истината, като подчерта, че според всички емпирични данни от гражданската и военната авиация проблем не е имало.

Според Караджов днешното изслушване на премиера Росен Желязков по случая е организирано по напълно измислен повод.

Преди два дни Росен Желязков обяви, че разследване по случая не е необходимо, тъй като „заглушаването на GPS сигнала не може да се смята за хибридна атака“.

„Интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Такива неща се случват ежедневно. Когато има смущения в GPS сигнала се подхожда с инструментално навигиране – така нареченият конвенционален метод. Няма защо да се разследва, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи“, заяви Желязков.