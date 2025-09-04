Глобален срив на Google остави милиони потребители без достъп до услуги

Google претърпя масов срив, засегнал милиони потребители по целия свят. Проблемите се проявиха в Европа, Северна Америка и Азия, като недостъпни за част от хората станаха търсачката, Gmail, YouTube, ChatGPT и други глобални платформи. Нарушения имаше и в системата за разплащания Revolut, както и в различни мобилни приложения.

По данни на Downdetector, който следи достъпността на онлайн услуги, сривът е започнал сутринта по източно време (късно вечерта в САЩ) и продължи между един и два часа. Google обяви, че проблемът вече е овладян и на много места услугите са възстановени.

Все още няма официално съобщена причина за инцидента. Специалисти предполагат, че е възможен технически проблем в облачната инфраструктура на Google Cloud Platform (GCP) или грешка при софтуерен ъпдейт, каквито са наблюдавани и при предишни сривове на компанията.