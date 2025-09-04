Полуфинали на US Open: Яник Синер-Феликс Оже-Алиасим и Джокович-Алкарас

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Италианецът номер едно в света Яник Синер победи сънародника си Лоренцо Мусети, класиран на десето място в класацията на Асоциацията на тенис професионалистите (ATP), с резултат 6:1, 6:4, 6:2 и стана последният полуфиналист на US Open, последния турнир от Големия шлем за сезона.

Състезанието се провежда в Ню Йорк. На полуфиналите настоящият шампион на US Open Яник Синер ще се изправи срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим (27-ми в класацията на ATP). В другия полуфинален мач ще играят испанецът Карлос Алкарас (№2) и сърбинът Новак Джокович (№7).

За място на финала на женския сингъл ще се борят номер едно в света, белоруската Арина Сабаленка, и американката Джесика Пегула, която е на четвърто място в класацията на Женската тенис асоциация (WTA). Миналата година двете тенисистки се срещнаха на финала на US Open – Сабаленка спечели с резултат 7:5, 7:5.

На полуфиналите се класираха и двукратната шампионка на Големия шлем в Ню Йорк (2018, 2020 г.) японката Наоми Осака (№24) и американката Аманда Анисимова (№9). Турнирът ще приключи на 7 август. Наградният фонд на US Open е 90 милиона долара.

