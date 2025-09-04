JP Morgan навлиза на германския пазар за дребни банкови услуги през 2026-а

JP Morgan („Джей Пи Морган“) ще въведе в действие своята дигитална банка за услуги на дребно – Chase („Чейз“) – в Германия през следващата година, активнизирайки разширяването на дейността си в Европа след като навлезе във Великобритания през 2021 година. Американският кредитор обяви, че германската му инициатива ще стартира през второто тримесечие на 2026-а, като първият продукт, който ще предложи, е спестовна сметка „поради популярността на спестовните продукти в Германия“, посочи Даниел Ляно Манибардо – ръководител на отдела за банкиране на дребно на „Джей Пи Морган“ в страната. Той добави, че германските операции на акулата от Уолстрийт ще се разширяват постепенно.

Американската банка навлиза на силно конкурентния и пренаселен германски пазар на дребно точно когато дигиталните кредитори предизвикват традиционните играчи в сектора. Главният изпълнителен директор на „Джей Пи Морган“ Джейми Даймън обяви още през 2023-а намеренията си да пусне „Чейз“ в Германия, без да посочва конкретен срок. Банката вече е наела около 100 служители в Берлин и се стреми да открие германската си централа там до края на 2025 година.

„Установихме силно търсене в Германия на дигитална банка, изградена върху доверие, иновации и глобален опит“, коментира Марк О’Донован – ръководител на поделението за международни потребителски банкови услуги на „Джей Пи Морган“.

Конкуренцията в сферата на германските банкови услуги на дребно е интензивна, тъй като утвърдени кредитори като „Дойче банк“ и „Комерцбанк“ се борят със стотици по-малки спестовни и кооперативни банки, както и с финансово-технологични компании като N26 и Trade Republic, на пазар, където клиентите се считат за особено лоялни.

Докато традиционните банки бързо свиват клоновите си мрежи, дигиталните съперници продължават да пристигат, включително испанската BBVA, която започна да предлага цифрови услуги в Германия през тази година.

Първият набег на „Джей Пи Моргън“ в банкирането на дребно извън Съединените щати беше във Великобритания през 2021 г., където „Чейз“ се противопостави на утвърдени играчи като „Лойдс банк“ и „Нат Уест“. „Чейз“ вече има над 2 милиона клиенти в Обединеното кралство, благодарение на конкурентните лихви по спестявания, и се очаква подразделението да реализира печалба през тази година.

Разрастването на „Чейз Ю Кей“ (Chase UK) обаче е ограничено от въведените през 2019-а правила за „ограждане“ (ring-fencing), които изискват банките с депозити над 35 милиарда паунда да отделят операциите на дребно за физически лица и малки предприятия от по-рисковите си дейности по инвестиционно банкиране, за да защитят обикновените клиенти и финансовата система от колапс. Британското правителство обмисля преразглеждане на регулациите от ерата на кризата.

Разширяването на дейността на „Чейз“ в Германия затвърждава амбициите на Даймън да създаде дигитална банка на Стария континент, която ще се конкурира с местните конкуренти. „Джей Пи Морган“, чийто активи са ва размер на приблизително 4 трлн. щ. долара, вече е най-голямата банка за търговия на дребно в Съединените щати.