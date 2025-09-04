РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Сирма Груп“ продължава процедурата по двойно листване на акциите във Франкфурт и на БФБ

зала на фондова boeing борса акции пари цена Акциите на Arm

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД е взел единодушно решение за одобряване на проспект за допускане на съществуващите му акции до търговия на регулиран пазар (Regulated Market) на Франкфуртската фондова борса (Boerse Frankfurt), съобщават от компанията. Това е част от процедурата за двойно листване и във Франкурт и на „Българска фондова борса“.

Предстои подаване на всички документи към Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ и останалите институции, за да бъде одобрен. Следващата стъпка е заявяване за допускане до търговия на всички акции на регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса и нейния подсегмент с допълнителни задължения след допускане (Prime Standard) чрез eListing Platform, а след това и преместването им на сегмента ЕuroBridge на „Българска фондова борса“.

„Сирма Груп Холдинг“ е второто дружество, листнато на БФБ, което ще регистрира акциите си за търговия на сегмента за двойно листване в София и във Франкфурт – EuroBridge, след „Шелли Груп“ ЕД.

Двойното листване нае „Сирма“ беше одобрено през месец май.

„Експат Капитал“ АД е консултантът на компанията по процедурата.

Сегментът EuroBridge Market позволява двойно листване на компаниите едновременно на БФБ-София и във Франкфурт.

Първата листната компания на EuroBridge беше „Шелли груп“, която се търгуваше и във Франкфурт преди създаването на сегмента.

От „Сирма Груп Холдинг“ обявиха, че се очаква регистриране на акциите ѝ за търговия и във Франкфурт да приключи към началото на 2026 година.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на „Българска фондова борса“ и от 0.95 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.34 лева. А това оценява компанията на над 79 млн. лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени