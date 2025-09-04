„Сирма Груп“ продължава процедурата по двойно листване на акциите във Франкфурт и на БФБ

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД е взел единодушно решение за одобряване на проспект за допускане на съществуващите му акции до търговия на регулиран пазар (Regulated Market) на Франкфуртската фондова борса (Boerse Frankfurt), съобщават от компанията. Това е част от процедурата за двойно листване и във Франкурт и на „Българска фондова борса“.

Предстои подаване на всички документи към Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ и останалите институции, за да бъде одобрен. Следващата стъпка е заявяване за допускане до търговия на всички акции на регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса и нейния подсегмент с допълнителни задължения след допускане (Prime Standard) чрез eListing Platform, а след това и преместването им на сегмента ЕuroBridge на „Българска фондова борса“.

„Сирма Груп Холдинг“ е второто дружество, листнато на БФБ, което ще регистрира акциите си за търговия на сегмента за двойно листване в София и във Франкфурт – EuroBridge, след „Шелли Груп“ ЕД.

Двойното листване нае „Сирма“ беше одобрено през месец май.

„Експат Капитал“ АД е консултантът на компанията по процедурата.

Сегментът EuroBridge Market позволява двойно листване на компаниите едновременно на БФБ-София и във Франкфурт.

Първата листната компания на EuroBridge беше „Шелли груп“, която се търгуваше и във Франкфурт преди създаването на сегмента.

От „Сирма Груп Холдинг“ обявиха, че се очаква регистриране на акциите ѝ за търговия и във Франкфурт да приключи към началото на 2026 година.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на „Българска фондова борса“ и от 0.95 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.34 лева. А това оценява компанията на над 79 млн. лева пазарна капитализация.