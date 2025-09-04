Варненци провеждат осми пореден протест в подкрепа на задържания кмет Благомир Коцев

В 18:30 часа пред сградата на Община Варна започна осмият пореден протест с искане за освобождаването на кмета Благомир Коцев.

Организаторите заявяват, че зад ареста на Коцев стоят депутатът Делян Пеевски и неговата партия, които „се радват на подкрепа от под 3% във Варна“. Те подчертават, че задържането е „политическа репресия“ срещу кмет, избран с близо 50 000 гласа.

Протестиращите определят ситуацията като „окупация на институциите“ и настояват за незабавни действия от страна на Софийската градска прокуратура и Софийския градски съд по мярката за неотклонение на Коцев.

Лозунгите на събитието гласят:

„Свобода за Благомир Коцев“

„Свобода за Николай Стефанов“

„Свобода за Йордан Кателиев“

„Не на изродите с институциите, превърнати в бухалки“

„Да на свободата“

На събитието има стотици хора. Присъстват и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ и бивш премиер Николай Денков и лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Денков взе думата и каза, тази вечер ще говори на тези, които ги няма. Той припомни история за Апостола на свободата Васил Левски: Попитали го „Дянконе, ще дочакаме ме ли да видим свободата?“, а той отговорил: „Ако чакаме, няма да я видим.“

Денков припомни и думите на Левски, че са нужни дела, а не думи. В този ред на мисли спомена делата на тези, които стоят зад ареста на Коцев: „Антикорупционната комисия, противозаконни арести… Искат да ни отнемат свободата и да ни вкарат в диктатура“.

„Чърчил след Втората световна война като видял как се разделила Европа казва: Тези, които избраха свободата, имат триста вида хляб. А тези, които избраха хляба, нямат нито свобода, нито хляб“, посочи още бившият премиер. Затова той се обърна към тези които стоят по кафенетата и мислят, че случващото се варненския кмет, не ги касае, той ги предупреди, че не трябва да се заблуждават.

„Ако сме заедно няма кой да ни победи“, призова накрая Денков

Протестът продължава като част от серия прояви, с които варненци изразяват подкрепата си за задържаните представители на града.

„Банкеръ“ припомня, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка обаче излезе бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.