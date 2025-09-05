Според Караджов железопътният транспорт на достъпни цени е възможен само с държавни субсидии

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов заяви по време на парламентарния контрол, че железопътният транспорт може да остане достъпен само ако държавата продължи да го субсидира. Той обясни, че договорът за обществена пътническа услуга на стойност 1,4 млрд. лева е за 12 години и на практика отговаря на текущата държавна субсидия за „БДЖ-Пътнически превози“.

Караджов подчерта, че подвижният състав е в изключително лошо състояние, като по-голямата част от вагоните са на повече от 40 години и се поддържат изкуствено в движение заради липсата на нови. В момента недостигът е около 36–37 вагона, а до края на годината се очаква броят им да достигне 70. Това вече е довело до спиране на над 36 влака в три региона, за да се прехвърлят мотриси към по-натоварени дестинации.

Министърът обяви, че се търсят решения, включително чрез преговори в Австрия, за преодоляване на недостига. Въпреки че има обявени обществени поръчки за нови влакове, те ще се реализират най-рано след 3–4 години.