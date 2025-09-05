Министър Мундров декларира 97,75% готовност на администрацията за еврото, проверки започват след 1 октомври

След 1 октомври Министерството на електронното управление ще започне серия от задълбочени проверки, за да гарантира, че всички системи в администрацията са напълно подготвени за работа с еврото. Това съобщи министър Валентин Мундров по време на парламентарния контрол.

По думите му, общият напредък по подготовката вече е 97,75%. МЕУ има централна роля в процеса и контролира адаптацията на всички национални, регионални и общински системи, работещи с финансови или валутни данни. Законът за въвеждането на еврото изисква всички информационни системи да бъдат технически готови до 30 септември.

Министър Мундров увери, че вече 2072 от общо 2136 системи са адаптирани. За проследяване на процеса е разработена онлайн платформа – evro.egov.bg, която предоставя прозрачност и контрол върху подготовката на 525 институции.

Изявлението на министъра беше направено в отговор на въпрос от депутата от ГЕБ-СДС Красимир Терзиев.