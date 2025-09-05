За 12 часа тол камерите са засекли близо 380 нарушения на средната скорост

Само за 12 часа са регистрирани 378 нарушения на средната скорост при пробното отчитане, отчете директорът на Националното тол управление Олег Асенов на брифинг на Северната скоростна тангента в София, цитиран от БТА.

Той напомни, че от 00:00 часа на 7 септември Законът за измерване на средната скорост влиза в сила. От нарушенията най-голямото е за шофиране с над 190 км/ч, а над 51 шофьори са управлявали с над 160 км/ч, уточни Асенов. Той заяви, че към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между магистралите и първокласните пътища, като целта е да бъдат сертифицирани 1200 километра.

“След като се регистрира нарушението в системата на МВР, то се валидира и обработва, а гражданите получават съобщение на мобилния си номер или имейл, като справка може да се направи и чрез сайта на МВР”, обясни комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

Ботева допълни, че санкциите в населено място са от 20 лв. до 600 лв., като освен това следва и лишаване от право на управление, а при превишаване на скоростта с над 50 км/ч глобата е 700 лв. и три месеца лишаване от право на управление, с отнемане на контролни точки. По думите на Ботева за всеки следващи 5 км превишена скорост глобата се увеличава с 50 лева.

За пешеходците също ще има глоба за неправилно пресичане в размер на 100 лева. Ботева напомни и че има и промяна в Закона за движение по пътищата, която забранява използването на мобилни устройства при пресичане на пешеходна пътека. Тя уточни и че ще има засилено полицейско присъствие за проверки за употреба на алкохол и наркотици.