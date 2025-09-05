„Продължаваме промяната“ иска кандидат за президент, който да бие този на ГЕРБ

„Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ“. Така лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира думите на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че дясното в България трябва да излезе с единен кандидат за президент, обществено приет и с репутация, който да е подкрепен от дясноцентристките партии.

Бившият финансов министър заяви, че вместо да се обсъждат постове за следващата година, е по-добре да се свърши истинска работа. Той даде пример с предложенията на „Продължаваме промяната“ за обезщетението за майчинство през втората година, когато майката се връща на работа, както и с мерките за младите лекари.

Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ добави, че вчера е внесен нов законопроект, според който младите майки, които се върнат на работа през втората година на детето, ще получават пълното обезщетение, вместо сегашните 50 процента. Целта е управляващото мнозинство да включи мярката в бюджета за следващата година. Сабрутев посочи, че дори 25% от майките да се върнат на работа, приходите ще са 26 млн. лв., а разходите – 2 млн. лв., като основната цел е младите семейства да могат да си позволят детегледачка или частна детска градина.

На въпрос за призива на герберския лидер за освобождаване на Благомир Коцев, Асен Василев заяви, че се радва, че най-после и Борисов е признал, че обвинението е политическо и няма основание кметът на Варна да остава в ареста. Той добави, че ако Борисов е искрен, е трябвало да сподели това на протеста във Варна. Василев също обясни, че ако преписката за случая не може да бъде намерена, те като депутати ще помогнат лично да стигне до съда, за да се произнесе незабавно относно освобождаването на Коцев.

По повод нападението над директора на ОДМВР-Русе, ст. комисар Николай Кожухаров, Асен Василев коментира, че е неприемливо осмокласници да бият шефа на полицията. Според него инцидентът показва пълен разпад на системата за правораздаване и неспособност на полицията дори да защити себе си, камо ли гражданите. Лидерът на „Продължаваме промяната“ подчерта, че когато мутренското се толерира и не се поддържа ред, се стига до ситуации, при които дори ученици нападат шефове на полицията.