Новите пътни глоби влизат в сила от 7 септември, санкции ще има и за превишена средна скорост

От 7 септември влизат в сила нови правила в Закона за движение по пътищата, които засягат водачите на моторни превозни средства, електрически средства за придвижване, пешеходците и велосипедистите. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник на 5 август 2025 година.

Новите правила бяха приети спешно след поредица от тежки катастрофи, предизвикали протести в цялата страна. Освен актуализиране на размера на глобите, като минималната от 10 скочи на 30 лв., с тях се въведоха още няколко ключови ограничения.

Засичане на средна скорост

Според новите промени забраната за превишаване на максимално допустимата скорост ще важи и за средната скорост на определен участък от пътя. Контролът ще се осъществява чрез камери, поставени в началото и края на отсечката. „Средна скорост“ се определя като скоростта, с която превозното средство изминава участъка за определено време, измерена чрез автоматизирани технически средства или система за секционен контрол.

Шофиране в аварийната лента

При движение по автомагистрала водачите нямат право да се движат в насрещното платно или в лентата за принудително спиране. Преди това забраната имаше изключения за случаи на повреда на превозното средство или здравословни проблеми на водача или пътниците, но вече такива изключения не се позволяват.

Пресичане на релсов път

Забранено е да се пресича железопътен път извън прелезите; да се вдига или заобикаля спусната бариера; да се сменят предавките на превозното средство на прелеза; да се преминава при изключени предавки, както и движение назад по железопътния прелез.

Плавно спиране

При спиране скоростта на превозното средство трябва да се намалява постепенно. Рязкото спиране е забранено, освен когато е необходимо, за да се избегне пътнотранспортно произшествие. Когато се пропускат участници в движението с предимство, спирането се извършва в текущата лента за движение.

Забрана за мобилни устройства

На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилно устройство по време на шофиране, освен ако се използва такова, което позволява работа без ръце, или системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство.

Системи за обезопасяване на деца

За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите M1, N1, N2 и N3, задължително се използват системи за обезопасяване на деца.

Технически преглед

Прегледът за техническа изправност на превозно средство се извършва само след като се установи, че собственикът, вписаният в свидетелството за регистрация ползвател или лицето, което представя превозното средство за проверка, няма неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения, извършени с това превозно средство, наложени с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш.

Пешеходци

При пресичане на пътното платно пешеходците трябва да използват пешеходните пътеки и да спазват следните правила: преди да стъпят на пътя, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се уверят, че няма приближаващи се превозни средства; да не използват мобилен телефон или други устройства, които разсейват вниманието им; и да пропускат приближаващите релсови превозни средства.

Забранено е пешеходците да се движат в тунели или по мостове без тротоари и да пресичат пътя непосредствено зад или пред автобус, трамвай или тролейбус, спрели на спирка.

Пешеходна пътека

При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне сигнализиращите, че ще пресичат платното за движение на пешеходната пътека, стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.

Управление с чуждестранна шофьорска книжка

Българските граждани могат да шофират в България с чуждестранно шофьорско свидетелство, ако то не е издадено от държава-членка на Европейския съюз, от страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или от Швейцария, за период до една година от влизането им в страната.

Индивидуално електрическо превозно средство

Минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години.

Водачът е длъжен да използва изправно превозно средство с максимална скорост до 25 km/h и да носи защитна каска независимо от възрастта. При пресичане на платното трябва да спазва правилата за движение, да не пречи на приближаващите превозни средства и да им даде предимство; ако пресича на пешеходна пътека, трябва да слезе и да премине пеш. Необходима е валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за вреди, причинени на трети лица.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да: управлява индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано, като редът и условията за регистрация се определя в наредба на общинския съвет; се движи в тъмната част на денонощието; управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело; използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му при управлението на индивидуално електрическо превозно средство; води животни.

Забранено е също да паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

Велосипедисти

Водачът на велосипед е длъжен: да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост да управлява велосипеда с включена бяла или жълта светлина отпред; при пресичане на платното за движение на пешеходна пътека да слезе от велосипеда и да пресече на собствен ход.

На водача на велосипед е забранено: да превозва други лица върху велосипеда, освен деца до 6-годишна възраст или с тегло до 27 кг на специално предвидени и сертифицирани столчета или седалки, освен ако велосипедът е произведен за ползване от повече от едно лице; да превозва други лица върху велосипеда, ако е на възраст под 18 години; по време на движение да използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му; да води животни, ако се движи по платното за движение.