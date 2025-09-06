РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Концепцията за Банка за развитие на ШОС все още се разработва

заместник-генералният секретар на ШОС Сухел Хан Сохайл Хан

Концепцията за Банката за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) все още се разработва. Експерти от всички страни на организацията ще участват в нейното разработване и популяризиране, заяви заместник-генералният секретар на организацията Сухел Хан пред ТАСС.

Заместник-генералният секретар беше попитан кои страни биха могли да станат членове на новата Банка за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество. „Това е концепция, ние я обявихме сега, а след това експерти от всички страни ще работят по нея – как ще я създадем, как ще я популясризираме допълнително. Засега това просто беше декларирано на срещата на върха“, каза той в кулоарите на Източния икономически форум.

На 1 септември страните-членки на ШОС решиха да създадат Банка за развитие.

Това стана по време на неотдавнашната среща на върха в Тиендзин. В заключителната декларация държавите от ШОС посочиха важната роля на сътрудничеството във финансовата сфера за насърчаване на икономическия растеж в пространството на организацията. Те също така подчертаха значението на по-нататъшното прилагане на пътната карта за постепенно увеличаване на дела на националните валути във взаимните разплащания.

Шанхайската организация за сътрудничество е основана на 15 юни 2001 г. в Шанхай.

Първоначално включваше шест държави – Русия, Казахстан, Киргизстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, през 2017 г. към тях се присъединиха Индия и Пакистан, през 2023 г. – Иран, а през 2024 г. – Беларус. Днес обединява десет държави членки и 16 страни наблюдатели или партньори.

