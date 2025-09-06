РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът остави в ареста един от нападателите на полицейския началник в Русе

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста един от четиримата младежи, задържани след побоя над полицейския началник Николай Кожухаров. Според съда на този етап има обосновано предположение, че 18-годишният Жулиен Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на шефа на МВР-Русе.

За нападението над Кожухаров са задържани четирима младежи – студент на 19 години, двама на 18 – сервитьор и безработен, и 15-годишен, който учи в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Двама от тях са обвинени само за хулиганство, а други двама, от които единият е непълнолетен (на 15 г.), за хулиганство и за нанасяне на тежка телесна повреда, причинила състояние с опасност за живота. Трима от тях са задържани за 72 часа, а непълнолетният за 48 часа.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация. Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от камерите са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.

Адвокатите посочват, че причината за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който се е изправил пред колата на четиримата младежи и е попречил на превозното средство да потегли.

Началникът на полицията в Русе остава в болницата без опасност за живота.

