Киселова защити Зафиров за визитата му в Китай: Критикуват непоканените

„Кои критикуват? Тези, които не са поканени на това голямо честване, което поставя край на Втората световна война в Азия. Този тип говорене показва едно – те не са разбрали, че в международните отношения вече има други играчи“. Това каза пред медиите председателят на парламента Наталия Киселова, цитирана от общественото радио.

На 3 септември лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров беше гост на парада, организиран в китайската столица Пекин, по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война, където гост беше и руският президент Владимир Путин.

Киселова заяви, че в действията на Зафиров не вижда нищо укоримо. Самият Зафиров коментира, че не вижда основание да подава оставка като вицепремиер заради посещението си в Китай.

