Послания за единение отправиха българските политици в Деня на Съединението

На 6 септември, денят, в който честваме 140-години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, политиците отправиха послания за единение.

„Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие“, написа във „Фейсбук“ вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя подчертава, че само заедно можем да укрепим разкъсаните връзки в обществото и да преодолеем разпада на държавността. По думите ѝ Съединението е величава дата в историята на България, когато силата на народната воля принуждава и български, и чужди политици да преодолеят страха и съмненията си, а правителства и империи – да се откажат от своите сметки и интереси, признавайки обединението на българите.

„Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще„. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във „Фейсбук“ по повод 140 години от Съединението на България.

От „Продължаваме промяната“ написаха във „Фейсбук“, че свободата има истински смисъл само когато сме обединени. По повод 140 години от Съединението те подчертават, че събитията от 1885 г. доказват силата на българите да се изправят срещу всяка пречка в името на свободата и независимостта.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отбеляза в социалните мрежи 140-годишнината от Съединението с послание, че е време българите да си припомнят националния девиз „Съединението прави силата“. Той подчерта, че обединени можем да постигнем всичко – от противопоставяне на Великите сили, до сваляне на „еничарското правителство“.

„Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново“, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

По повод празника, парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ заяви, че духът на Съединението е по-необходим от всякога. „Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа“, се казва в съобщението.

В поздравление по повод 140-годишнината от Съединението министърът на външните работи Георг Георгиев призова да помним уроците на историята и да работим за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България. Той подчерта, че в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна обстановка духът на Съединението е по-актуален от всякога. Според Георгиев единството и солидарността, както вътре в страната, така и с партньорите ни в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мир, сигурност и просперитет.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов също отправи силно послание по повод днешната годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. „На 6 септември отбелязваме едно от най-смелите решения в нашата история. Това е денят, в който България показа, че свободата има смисъл само когато върви редом с държавността. През 1885 г. българите показаха, че една черта на картата може да разделя земи, но не и народ, решен да бъде единен. Нека Съединението не бъде за нас само историческа дата, а ежедневна мярка за зрелост. Единството тогава ни отвори пътя напред, а единството днес е това, което може да ни направи достойни за бъдещето“, написа той във „Фейсбук“.