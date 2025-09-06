Ново силно земетресение в Афганистан

Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ. По данни на службата епицентърът на земетресението е било на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.

Засега няма данни за жертви или нанесени щети.

Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд 6, което разтърси Източен Афганистан миналия уикенд.

Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан.