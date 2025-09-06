РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски отхвърли идеята за среща с Путин в Москва: Не мога да отида в столицата на този терорист

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли категорично предложението на руския държавен глава за двустранна среща в Москва и вместо това предложи Путин да се срещне с него в Киев.

„Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист„, заяви Зеленски. Думите му са породени от изказване на руския лидер, който каза, че е готов за среща с украинския президент, но само в Москва.

Зеленски смята, че предложението на Путин е опит да се забави провеждането на двустранната среща.

По-рано украинският външен министър Андрий Сибига обясни, че към момента седем страни са изразили готовност да домакинстват на среща между Зеленски и Путин – Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив.

