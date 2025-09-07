РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Модната индустрия е един от най-големите източници на екологичен стрес

текстил отпадъци боклуци

Модната индустрия остава един от най-големите източници на екологичен стрес. Според фондация „Елън Макартър“ и Програмата на ООН за околната среда, тя е отговорна за 2-8% от световните емисии на въглерод, а годишното ѝ потребление на вода достига 215 трилиона литра. Производството на влакна почти се е удвоило през последните две десетилетия – от 58 милиона тона през 2000 г. до 116 милиона тона през 2022 г. и се очаква да се увеличи до 147 милиона тона до 2030 година.

Последиците за околната среда са очевидни: 85% от текстила се изпращат на сметища всяка година, а прането на синтетични дрехи изхвърля 500 хиляди тона микропластмаси в океаните – еквивалент на 50 милиарда пластмасови бутилки. В същото време около 60% от тъканите са изработени от пластмаса, а създаването им отнема около 1% от световното производство на петрол.

Според доклади на Световната банка,

производството на текстил е отговорно за до 20% от промишлените отпадъчни води в световен мащаб.

В същото време само 0.3% от ресурсите на индустрията се рециклират в нови тъкани, което води до годишни загуби на суровини на стойност над 100 милиарда долара.

Негативните ефекти засягат не само околната среда, но и социалната сфера. Фабричните работници – предимно жени в развиващите се страни – получават минимални заплати и работят в трудни условия. Използването на химикали застрашава здравето както на работниците, така и на потребителите.

На фона на кризата международните инициативи набират скорост.

Евродирективата за намаляване на текстилните отпадаци

В Женева и други центрове на глобално регулиране се обсъжда преходът към кръгова икономика в модата,

намаляването на пластмасовия отпечатък и насърчаването на устойчиви бизнес модели. Експертите изчисляват, че ще са необходими 20-30 милиарда долара инвестиции годишно за намаляване на щетите върху околната среда, от които 60% са за енергия, вода и отпадъци.

По този начин бързата мода се превръща в един от ключовите фактори за климатичен и социален натиск, а преходът към устойчиви практики се превръща във въпрос не само на имиджа на марката, но и на глобалната сигурност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени