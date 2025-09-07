РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Започва ловът за средна скорост по 22 отсечки

Тол камерите вече следят за нарушения на пътя, като засичат средната скорост на автомобилите. Контролът стартира по 22 отсечки, одобрени и тествани от Българския институт по стандартизация, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ето кои са 22-та участъка, които ще бъдат зорко следени:

  • Автомагистрала „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
  • АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево;
  • АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово.
Новите пътни глоби влизат в сила от 7 септември, санкции ще има и за превишена средна скорост

•  Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

 •  I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;

•  I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

•  I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;

•  I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

Тези 22 отсечки са само началото. Данните ще се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

