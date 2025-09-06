Денят по диагонал – 6 септември 2025 г.

На 6 септември, денят, в който честваме 140-години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, политиците отправиха послания за единение.

„Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие“, написа във „Фейсбук“ вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя подчертава, че само заедно можем да укрепим разкъсаните връзки в обществото и да преодолеем разпада на държавността. По думите ѝ Съединението е величава дата в историята на България, когато силата на народната воля принуждава и български, и чужди политици да преодолеят страха и съмненията си, а правителства и империи – да се откажат от своите сметки и интереси, признавайки обединението на българите.

Премиерът Росен Желязков от своя страна подчерта, че тази страница от историята е силен символ на родолюбие и пример за единна народна воля и държавническа мъдрост. Той допълни, че историята доказва как единението е най-верният път към благополучието на страната, а когато българите действат заедно и с отговорност към бъдещето, пред България се открива пътят към просперитет.

От 7 септември влизат в сила нови правила в Закона за движение по пътищата, които засягат водачите на моторни превозни средства, електрически средства за придвижване, пешеходците и велосипедистите. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник на 5 август 2025 година.

Новите правила бяха приети спешно след поредица от тежки катастрофи, предизвикали протести в цялата страна. Освен актуализиране на размера на глобите, като минималната от 10 скочи на 30 лв., с тях се въведоха още няколко ключови ограничения.

„Кои критикуват? Тези, които не са поканени на това голямо честване, което поставя край на Втората световна война в Азия. Този тип говорене показва едно – те не са разбрали, че в международните отношения вече има други играчи“. Това каза пред медиите председателят на парламента Наталия Киселова, цитирана от общественото радио.

На 3 септември лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров беше гост на парада, организиран в китайската столица Пекин, по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война, където гост беше и руският президент Владимир Путин.

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста един от четиримата младежи, задържани след побоя над полицейския началник Николай Кожухаров. Според съда на този етап има обосновано предположение, че 18-годишният Жулиен Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на шефа на МВР-Русе.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация. Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от камерите са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.

Адвокатите посочват, че причината за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който се е изправил пред колата на четиримата младежи и е попречил на превозното средство да потегли.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли категорично предложението на руския държавен глава за двустранна среща в Москва и вместо това предложи Путин да се срещне с него в Киев.

„Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист„, заяви Зеленски. Думите му са породени от изказване на руския лидер, който каза, че е готов за среща с украинския президент, но само в Москва.

Зеленски смята, че предложението на Путин е опит да се забави провеждането на двустранната среща.