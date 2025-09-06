РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 6 септември 2025 г.

Парламент Народно събрание сграда

Послания за единение отправиха българските политици в Деня на Съединението

На 6 септември, денят, в който честваме 140-години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, политиците отправиха послания за единение.

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие“, написа във „Фейсбук“ вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя подчертава, че само заедно можем да укрепим разкъсаните връзки в обществото и да преодолеем разпада на държавността. По думите ѝ Съединението е величава дата в историята на България, когато силата на народната воля принуждава и български, и чужди политици да преодолеят страха и съмненията си, а правителства и империи – да се откажат от своите сметки и интереси, признавайки обединението на българите.

Премиерът Росен Желязков от своя страна подчерта, че тази страница от историята е силен символ на родолюбие и пример за единна народна воля и държавническа мъдрост. Той допълни, че историята доказва как единението е най-верният път към благополучието на страната, а когато българите действат заедно и с отговорност към бъдещето, пред България се открива пътят към просперитет.

Новите пътни глоби влизат в сила от 7 септември, санкции ще има и за превишена средна скорост

Новите пътни глоби влизат в сила от 7 септември, санкции ще има и за превишена средна скорост

От 7 септември влизат в сила нови правила в Закона за движение по пътищата, които засягат водачите на моторни превозни средства, електрически средства за придвижване, пешеходците и велосипедистите. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник на 5 август 2025 година.

Новите правила бяха приети спешно след поредица от тежки катастрофи, предизвикали протести в цялата страна. Освен актуализиране на размера на глобите, като минималната от 10 скочи на 30 лв., с тях се въведоха още няколко ключови ограничения.

Киселова защити Зафиров за визитата му в Китай: Критикуват непоканените

Киселова защити Зафиров за визитата му в Китай: Критикуват непоканените

„Кои критикуват? Тези, които не са поканени на това голямо честване, което поставя край на Втората световна война в Азия. Този тип говорене показва едно – те не са разбрали, че в международните отношения вече има други играчи“. Това каза пред медиите председателят на парламента Наталия Киселова, цитирана от общественото радио.

На 3 септември лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров беше гост на парада, организиран в китайската столица Пекин, по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война, където гост беше и руският президент Владимир Путин.

Съдът остави в ареста един от нападателите на полицейския началник в Русе

Съдът остави в ареста един от нападателите на полицейския началник в Русе

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста един от четиримата младежи, задържани след побоя над полицейския началник Николай Кожухаров. Според съда на този етап има обосновано предположение, че 18-годишният Жулиен Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на шефа на МВР-Русе.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация. Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от камерите са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.

Адвокатите посочват, че причината за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който се е изправил пред колата на четиримата младежи и е попречил на превозното средство да потегли.

Зеленски отхвърли идеята за среща с Путин в Москва: Не мога да отида в столицата на този терорист

Зеленски отхвърли идеята за среща с Путин в Москва: Не мога да отида в столицата на този терорист

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли категорично предложението на руския държавен глава за двустранна среща в Москва и вместо това предложи Путин да се срещне с него в Киев.

„Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист„, заяви Зеленски. Думите му са породени от изказване на руския лидер, който каза, че е готов за среща с украинския президент, но само в Москва.

Зеленски смята, че предложението на Путин е опит да се забави провеждането на двустранната среща.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени