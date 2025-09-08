РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Според министър Митов защитните версии на задържаните за инцидента в Русе са конспиративни

Според министър Митов защитните версии на задържаните за инцидента в Русе са конспиративни

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че фактът, че нито един от младежите не е пострадал, докато директорът на полицията все още е в болница с тежки травми, показва колко изопачени и конспиративни са защитните версии. Така той коментира твърденията на адвокатите и близките на задържаните, според които провокацията за сблъсъка е дошла от полицая и негов приятел.

„Детайлите ще станат ясни в хода на досъдебното производство. Още същия ден ние представихме всички данни, които имаме“, каза още министърът.

По-рано днес по „Нова телевизия“ адвокат Людмил Рангелов нарече „абсолютно невярно“ твърдението на Митов от преди дни, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните, това е достатъчно показателно за действията им.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени