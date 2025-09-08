Според министър Митов защитните версии на задържаните за инцидента в Русе са конспиративни

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че фактът, че нито един от младежите не е пострадал, докато директорът на полицията все още е в болница с тежки травми, показва колко изопачени и конспиративни са защитните версии. Така той коментира твърденията на адвокатите и близките на задържаните, според които провокацията за сблъсъка е дошла от полицая и негов приятел.

„Детайлите ще станат ясни в хода на досъдебното производство. Още същия ден ние представихме всички данни, които имаме“, каза още министърът.

По-рано днес по „Нова телевизия“ адвокат Людмил Рангелов нарече „абсолютно невярно“ твърдението на Митов от преди дни, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните, това е достатъчно показателно за действията им.