ЕС обсъжда санкции срещу Китай за закупуването на петрол от Русия

Европейският съюз обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ. Това съобщи Financial Times.

В статията се казва, че представители и дипломати на ЕС са започнали разговори на 7 септември за включване на такива ограничения в новия пакет от санкции. Според три източника въпросът за евентуални вторични санкции срещу Китай е бил многократно повдиган по време на предварителните дискусии.

Според вестника, в понеделник делегация от представители на ЕС ще пътува до Вашингтон, за да обсъди антируски санкции с представители на Министерството на финансите на САЩ.

От Европейската комисия потвърдиха, че

специалният пратеник за санкциите Дейвид О’Съливан е пристигнал в САЩ начело на делегацията на ЕС,

за да координира антируските санкции. Това беше обявено на брифинг в Брюксел от говорителя на Европейската комисия Олоф Гил.

„Мога да потвърдя, че нашият специален пратеник за санкциите Дейвид О’Съливан е начело на делегацията на ЕС във Вашингтон, където ще проведе разговори за координиране на санкциите срещу Русия“, каза Гил.

Той подчерта, че консултациите с американската страна относно антируските санкции ще се проведат „в понеделник следобед“.

Олоф Гил отказа да коментира исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС напълно да спре да закупува руски петролни продукти,

както и руски газ под каквато и да е форма. Той също така отказа да коментира думите на американския президент за евентуалното въвеждане на ответни мерки срещу Европейския съюз в отговор на глобата от 3 милиарда евро, наложена на Google от Европейската комисия на 5 септември за нарушаване на правилата за конкуренция на Европейския съюз.

В понеделник председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че Европейската комисия подготвя вторични санкции срещу страните партньори на Русия, които купуват руски енергийни ресурси, като част от 19-ия пакет от санкции. Той не уточни кога Брюксел се надява да завърши одобрението на новия пакет.