Методи Методиев е новият заместник-управител на България в МВФ

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев ще е заместник-управител за България в Международния валутен фонд. Решението на правителството е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква “а“ от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в съвета на управителите на Международния валутен фонд.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка – в момента Димитър Радев, а на заместник-управител – от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.

С решението на правителството се осигурява актуалност на представителството на България в Международния валутен фонд с цел представяне на позиции по въпроси от дневния ред на институцията и защита на интересите на страната като акционер.

Съветът на управителите е натоварен с вземането на основните решения,

свързани с функционирането на международната финансова институция. Съветът на изпълнителните директори е изпълнителният орган на Международния валутен фонд. В него е съсредоточена отговорността за вземане на оперативните решения. Той се занимава с ежедневната дейност на организацията. Състои се от 24-ма изпълнителни директора, които заседават редовно и присъствено в централата на Фонда във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни, и от управляващ директор, който изпълнява функциите на председател на Съвета.

Историята на икономическите реформи в България е тясно свързана с историята на отношенията с Международния валутен фонд.

България е член на МВФ от 25 септември 1990 година.

Квотата на България в МВФ е 896.3 млн. СПТ. За периода 1991-2004 г. България сключва общо осем споразумения с Международния валутен фонд. Успешно приключили са програмите с Фонда след 1997 г., в рамките на които България е изпълнила всички свои ангажименти и е получила договореното финансиране в пълен размер.

През 2007 г. страната ни осъществи операция по предсрочно погасяване на дълга към МВФ

като по този начин изплати окончателно задълженията си към фонда. Членството на България в Европейския съюз е основата за преминаването на нов етап в отношенията между МВФ и страната ни. Осъществяват се годишни прегледи по изпълнението на макроикономическите показатели и финансово-икономическите политики в контекста на консултациите по член ІV от Учредителния договор на МВФ (провеждат се на 12-месечен цикъл), както и експертни визити на мисията за България в рамките на годината. Това е обичайния формат по който международната финансова институция взаимодейства със страните, с които няма съгласувани програми за изпълнение.