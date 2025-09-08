Регулярните годишни приходи на Payhawk са се увеличили със 78%

Регулярните годишни приходи (ARR) на Payhawk, платформата, която обединява управление на разходите с интелигентна автоматизация и възможности за плащания в реално време, са се увеличили със 78% до 77.3 млн. лева. А клиентите ѝ са увеличили използването на платформата. Приходите по МСФО са достигнали 45.8 млн. лв., което е с 85% повече на годишна база и близо 4 пъти повече спрямо отчетените през 2022 година. Средните годишни приходи на клиент (ARPA) са се увеличили с 21% и достигат 50 700 лв., отразявайки устойчивото навлизане в по-високия пазарен сегмент.

Финансовата оркестрация на Payhawk обединява в едно решение корпоративни карти, управлението на бизнес разходите и разплащанията в реално време, управлението на задължения по фактури и процесите по снабдяване заедно с интеграция с ERP и HR системи. Всичко това автоматизира спазването на фирмени правила, разплащанията, процесите на одобрение и осчетоводяването в множество дружества на една организация. Така, върху основата на платформата на Payhawk за управление на фирмените разходи, се добавят нови възможности с помощта на специализирани AI агенти.

През 2024 г. Payhawk увеличи брутния марж като процент от нетните приходи (МСФО) до 82%, намали нетните парични средства, използвани в оперативна дейност с 34% до 43 млн. лв. и завърши годината с 214.3 млн. лв. в брой. Продължавайки да инвестира в продуктови иновации, регулаторна инфраструктура и международна експанзия, показателите за оперативни загуби се подобриха на годишна база. Оперативната загуба по МСФО се е свила до 61.2 млн. лв. (2023 г.: 66.4 млн. лв.). Промяната отразява по-силните ключови финансови показатели на компанията и по-високия оперативен ливъридж с продължаващото развитие на платформата.

Ключови моменти от развитието на продукта, пазара и лидерския екип

Осигурен е лиценз за институция за електронни пари (EMI) в Обединеното кралство в допълнение към разрешението на ЕС и е стартиран план за миграция на клиенти в Обединеното кралство за 2025 г., консолидирайки контрола върху платежните потоци и дългосрочната ефективност на разходите.

Разработен е „AI екипа на финансовия директор“ (старт през 2025 г.).

Въведени са интелигентни агенти, които обработват сложни работни процеси чрез разговорен интерфейс: като извличане на документи за разходи, резервиране на бизнес пътувания, заявки за снабдяване, проверка на плащания и спазване на политики. Чрез вграждане на фирмени правила и контекст, агентите помагат на екипите да изпълняват цялостни финансови процеси с минимални ръчна работа.

За да се подготви за следващата фаза на растеж, управленският екип е разширен с наемането на: Дан Осбърн (главен директор „Разплащания“, 1 април 2025 г.), Тибо Катри (главен директор „Съответствие“, 1 април 2025 г.) и Стивън Мълхоланд (главен директор „Приходи“, 1 юни 2025 г.).

Според Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директор, компанията расте с фокус върху качеството. За две години почти са учетворени приходите по МСФО, като същевременно са разширени маржовете и са намалили използването на оперативни парични средства. „Клиентите ни използват все повече възможности на нашата платформа, докато преминаваме от управление на разходите към оркестрация на финансите, което води до нетно задържане на приходите (NRR) от 173.5% и средни годишни приходи от клиент (ARPA) с ръст от 21%. С 214.3 млн. лв. в брой и собствени лицензи за ЕС и Обединеното кралство, ние инвестираме в инфраструктурата и възможностите, от които компаниите се нуждаят в бъдеще.“

Константин Дженгозов, съосновател и главен финансов директор отбелязва, че двигателят на основните финансови показатели работи. Брутният марж като процент от нетните приходи е 82%, а нетните парични средства, използвани в оперативна дейност, са намалели с 34 на сто. „Комбинирайте това с NRR от 173.5% и ръст на ARPA и се получава ефективно разширяване – повече стойност от всеки клиент и път към по-голям оперативен ливъридж, тъй като обемите мигрират към нашата собствена платформа за разплащания.“

Компании като Billa, Discordia, ПОК Доверие и Chaos Group се доверяват на Payhawk,

за да подобрят финансовите си операции с възможности за видимост в реално време, процеси на одобрение на разходите и гладка интеграция със счетоводните системи. Със седалище в Лондон и офиси в Европа и САЩ, Payhawk обслужва средни и големи компании в над 32 държави.