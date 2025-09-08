Китай се готви да отвори пазара на облигации за руски енергийни компании

Китай се готви да отвори пазара си на облигации за големи руски енергийни компании. Това съобщи Financial Times.

Според вестника, това е промяна в политиката на Пекин, която отразява укрепването на дипломатическите отношения между двете страни. Два източника съобщиха на вестника, че китайските финансови регулатори на среща, проведена през август в южнокитайския град Гуанджоу, са заявили на ръководителите на големи руски енергийни компании, че ще подкрепят плановете им за емитиране на облигации, деноминирани в юани, на китайския пазар.

Източници на вестника съобщиха, че

подобна емисия първоначално ще бъде ограничена до две или три компании.

Сред тях Financial Times посочва „Росатом“ и нейните дъщерни дружества.

Изданието посочва, че няколко руски компании са получили китайски кредитни рейтинги едновременно. Сред тях са дъщерното дружество на „Росатом“ – „Атоменергопром“ ( обединяващо всички граждански активи в ядрения отрасъл), доставчикът на втечнен природен газ – „Новатек“ и „Зарубежнефт“.

На 5 септември китайската рейтингова агенция CSCI Pengyuan присъди висок дългосрочен кредитен рейтинг на „Газпром“. На компанията беше присъден рейтинг „A-i“ или „AAA“ (най-високият) по националната скала на Китай; перспективата е стабилна.

„Росатом“ се готви да емитира облигации в юани в Китай“,

заяви представител на държавната ядрена корпорация пред ТАСС. „Наистина се готвим да емитираме облигации в юани в Китай. В момента обаче не можем да разкрием други подробности“, каза той.

Държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ управлява всички ядрени активи на Руската федерация – както гражданската част на атомния отрасъл, така и ядрения оръжеен комплекс.

В своята работа държавна корпорация „Росатом“ съчетава търговска дейност, осигурявайки развитието на ядрената енергетика и предприятията от ядрения горивен цикъл, и изпълнение на функциите, възложени ѝ от държавата – осигуряване на националната безопасност (ядрено сдържане), ядрена и радиационна безопасност, както и развитие на приложната и фундаменталната наука. Освен това държавната корпорация е упълномощена от името на Руската федерация да реализира международните ангажименти на Русия в областта на мирното използване на атомната енергия и режима на неразпространение на ядрени материали.