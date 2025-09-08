Hyundai и LG замразяват проект в САЩ след задържането на стотици южнокорейци

Южнокорейските корпорации Hyundai и LG прекратяват работата си в САЩ след като стотици техни служители бяха задържани в по време на акция срещу нелегални имигранти в страната. По-специално, Hyundai отложи пускането на завод за производство на батерии за електрически превозни средства. А LG забрани на служителите си да пътуват до САЩ в близко бъдеще и посъветва тези, които вече са в страната по работа, да не напускат домовете си или да се връщат в Южна Корея.

Миналата седмица 475 служители, включително около 300 южнокорейски граждани, бяха задържани при строителството на завод за батерии в Джорджия (проект, разработен съвместно от Hyundai и LG). Американските власти заявиха, че те са в страната незаконно. След преговори южнокорейците бяха освободени и Сеул се готви да ги изведе от САЩ със специален полет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че чуждестранните компании, инвестиращи в страната, трябва да „спазват нашите имиграционни закони“, въпреки че отбеляза, че приветства инвестициите им в САЩ и пристигането на чуждестранни специалисти по подобни проекти.

Проектът на Hyundai и LG, по време на чието строителство бяха арестувани, се оценява на 4.3 милиарда долара.

На 8 септември южнокорейският външен министър Чо Хюн отлетя за Вашингтон за разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той заяви, че ще се стреми да опрости процеса на получаване на работни визи за САЩ за южнокорейци.