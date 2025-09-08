РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Hyundai и LG замразяват проект в САЩ след задържането на стотици южнокорейци

Хюндай-Мотор-Hyundai

Южнокорейските корпорации Hyundai и LG прекратяват работата си в САЩ след като стотици техни служители бяха задържани в по време на акция срещу нелегални имигранти в страната. По-специално, Hyundai отложи пускането на завод за производство на батерии за електрически превозни средства. А LG забрани на служителите си да пътуват до САЩ в близко бъдеще и посъветва тези, които вече са в страната по работа, да не напускат домовете си или да се връщат в Южна Корея.

Миналата седмица 475 служители, включително около 300 южнокорейски граждани, бяха задържани при строителството на завод за батерии в Джорджия (проект, разработен съвместно от Hyundai и LG). Американските власти заявиха, че те са в страната незаконно. След преговори южнокорейците бяха освободени и Сеул се готви да ги изведе от САЩ със специален полет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че чуждестранните компании, инвестиращи в страната, трябва да „спазват нашите имиграционни закони“, въпреки че отбеляза, че приветства инвестициите им в САЩ и пристигането на чуждестранни специалисти по подобни проекти.

Проектът на Hyundai и LG, по време на чието строителство бяха арестувани, се оценява на 4.3 милиарда долара. 

На 8 септември южнокорейският външен министър Чо Хюн отлетя за Вашингтон за разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той заяви, че ще се стреми да опрости процеса на получаване на работни визи за САЩ за южнокорейци.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени