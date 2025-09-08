РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Розовото – късметлийският цвят на Пинк, която днес празнува рожден ден

На 8 септември е родена певицата Алиша Бет Мур, по-известна като Пинк – прякор, който получава още в детските си години. Изпълнителката е носителка на три награди „Грами“, известна е с яркото си сценично присъствие и мощен глас.

Тя има продадени над 135 млн. албуми и 75 млн. сингъла по целия свят. Състоянието й към началото на 2025 г. се оценява на 250 милиона долара.

Една от първите й появи на светско събитие е на купон на списанието Teen People през януари 2000 г. – по онова време тя все още подготвя дебютния си албум Can’t take me home.

pink gadge

През 2001 г. тя се запознава с мотокрос състезателя Кери Харт, с когото сключва брак през 2006 година. Имат две деца – веме тийнейджърката Уилоу, която има намерение да се занимава с актьорско майсторство, и Джеймисън Муун Хар, който е на 9 години.
През 2006 г. Пинк печели наградата на MTV Video Music Award за най-добро видео към поп песен. Става въпрос за клипа към песента й Stupid Girls.

pink 1

Участва в кампаниите на PETA за защита на животните, като през 2015 г. се снима гола за плакат с послание: „По-добре да ходя гола, отколкото да нося кожени дрехи“.
На Супербоул през 2018 г. певицата изпълнява националния химн.
През 2019 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд.

pink family

През 2021 г. на връчването на наградите Billboard Music Awards Пинк излиза на сцената с дъщеря си и двете заедно изпълняват акробатични номера.

pink scena

През 2025 г. с германския тенисист Александър Зверев участва в благотворителния турнир за знаменитости Desert Smash.

Пинк израства в Дойлстаун, Пенсилвания. От 4-годишна възраст до 12-годишна възраст третира спортна гимнастика.

На 14-годишна възраст започва да пее в различни групи в гимназията, които имат и участия в местни клубове във Филаделфия. Същата година – когато е само на 14 години – тя се явява на прослушване за първата си момичешка група, наречена Basic Instinct, която се разпада, преди да издаде каквато и да е песен.

След това се присъединява към R&B триото наречено Choice. Макар че то не успява да издаде цял албум, все пак сингълът им Key to My Heart е включен в саундтрака към комедията – мюзикъл – Kazaam. Легендарният продуцент Л. А. Рийд чува песента и убеждава Пинк да започне да се занимава самостоятелно с музика.

Следва договор с LaFace Records и дебютният ѝ албум – през 2000 г. – Can’t Take Me Home, който става по-известен след успеха на хита ѝ There You Go.

pink0kcjalo

Вторият ѝ албум, Missundaztood, е издаден през ноември 2001 г. и печели положителни отзиви от музикалната критика, като освен това се радва на огромни продажби.

Към днешна дата Пинк продължава да развива кариерата си и макар да не се радва от толкова голям интерес от таблоидите, колкото други звезди, тя е една от малкото изпълнителки от своето поколение, която прави успешни турнета и постоянно нейни песни се излъчват по радиото – нещо почти нечувано за поп изпълнителка, започнала кариерата си преди почти три десетилетия.

Турнетата са основният източник на приходи за Пинк. Според Billboard, от турнетата Summer Carnival Tour, Trustfall и събитията Pink Live от 2023 до 2024 г., тя е спечелила 693.8 милиона долара, като е продала над 4.8 милиона билета за 128 концерта.

Само от Summer Carnival приходите й са 584.7 милиона долара – това е второто най-печелившо турне на жена в историята на поп музиката (с малка преднина пред Renaissance World Tour на Бионсе и доста под многомилиардното турне Eras Tour на Тейлър Суифт). Всичко това е в допълнение към 716 милиона долара, които Пинк е спечелила от минали турнета и концерти, организирани преди Summer Carnival.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

