Продажбата на „облигации на Дейвид Бауи“ носи милиарди долари

Водещите световни инвестиционни фондове са набрали рекордна сума пари тази година от пласирането на облигации, обезпечени с приходи от продажбата на музика. Според Financial Times, фондове като Blackstone, Carlyle и други са спечелили общо 4.4 милиарда долара от емитиране на дълг, обезпечен с приходи от продажбата и стрийминга на звезди като Лейди Гага, Джъстин Бийбър, Бийтълс и други.

Такива дългови задължения често се наричат ​​„облигации на Дейвид Бауи“. През 1997 г. британският музикант емитира облигации с лихва от 7.9% годишно, обезпечени с авторски възнаграждения от продажбата на албумите му.

Облигациите са успешни

и по-късно някои други музиканти, като Джеймс Браун, последваха примера на Дейвид Бауи. Въпреки това, дълго време „облигациите на Бауи“ остават нишов продукт. Сега експертите казват, че подобни дългови задължения са се превърнали в многомилиарден пазар, който привлича много големи инвеститори.

Водещите рейтингови агенции S&P, Fitch и Moody’s вече присъждат кредитни рейтинги на тези облигации,

за да могат инвеститорите по-добре да разберат нивата на риск за тях.

„Когато направихме първата си емисия облигации през 2022 г., имаше само една рейтингова агенция, която я оцени“, цитира Financial Times Боб Валънтайн, който ръководи звукозаписната компания Concord в Нашвил, Тенеси. „Сега, близо четири години по-късно, все още го правим и много инвеститори осъзнават, че е безопасно.“