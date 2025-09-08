С над 25% се е увеличил потокът на туристи от Черна гора у нас

С над 25% се е увеличил броят на туристите от Черна гора у нас. Това стана ясно по време на официалното посещение на българската правителствена делегация в Черна гора, по време на което се проведе двустранна среща между българския министър на туризма Мирослав Боршош и министъра на туризма на Черна гора Симонида Кордич.

В хода на разговорите бе изтъкнато, че туризмът е сред секторите с най-голям потенциал за сътрудничество, като той допринася както за икономическото развитие, така и за сближаването на народите ни, съобщават от пресцентъра на министерството на Мирослав Боршош.

Инициативата „Дестинация Балкани“, насочена към създаване на интегрирани туристически маршрути в Югоизточна Европа, бе основната дискутирана тема от страна на представителите на България и Черна гора. Тя включва обекти от списъка на ЮНЕСКО и богатото културно наследство на региона.

Статистическите данни, изнесени от Министерството на туризма, показват, че през 2024 г. България е била посетена от 6 648 черногорски туристи, като на тази база е изчислено, че през първите 6 месеца на 2025 г. е отбелязан ръст от 26% спрямо миналата година.

Днешната среща бе определена като важна стъпка за стратегическото партньорство в туризма и за подготовката на общи инициативи по повод 20-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Черна гора, която ще се чества през предстоящата година.