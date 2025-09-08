Ограничения и засилен контрол по пътищата в последния почивен ден

В последния от трите почивни дни следобед започват ограничения за движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в посока София. Мярката ще важи от 12:00 до 20:00 часа с цел облекчаване на трафика.

От „Пътна полиция“ съобщиха за засилен контрол по пътната мрежа и очаквано интензивно движение към столицата. В района на Кресненското дефиле е въведено реверсивно движение, а като обходен маршрут се препоръчва преминаването през ГКПП „Илинден“ и Гоце Делчев.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков посочи пред БНТ, че новите толкамери вече втори ден засичат средна скорост. Само за последното денонощие са регистрирани над 3700 нарушения, от които над 470 през нощта.