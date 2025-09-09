РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕС отпуска рекордни 25 милиарда евро за Украйна през 2025 година

ЕС отпуска рекордни 25 милиарда евро за Украйна през 2025 година

Европейският съюз ще предостави най-голямата си досегашна финансова подкрепа за Украйна – 25 милиарда евро само през тази година. Това обяви върховният представител по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент, предаде БТА.

От началото на войната през 2022 година ЕС е отпуснал общо близо 169 милиарда евро, включително 63 милиарда евро военна помощ. Калас посочи, че целта за доставка на 2 милиона боеприпаса годишно вече е изпълнена на 80%, а до октомври ще бъде напълно постигната.

По думите ѝ, международните усилия за прекратяване на войната се засилват, но Русия отговаря с още агресия. „Путин няма да спре, докато не бъде принуден“, заяви тя.

Калас припомни още, че до момента ЕС е наложил 18 пакета санкции срещу Русия заради военната ѝ агресия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени