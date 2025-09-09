ЕС отпуска рекордни 25 милиарда евро за Украйна през 2025 година

Европейският съюз ще предостави най-голямата си досегашна финансова подкрепа за Украйна – 25 милиарда евро само през тази година. Това обяви върховният представител по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент, предаде БТА.

От началото на войната през 2022 година ЕС е отпуснал общо близо 169 милиарда евро, включително 63 милиарда евро военна помощ. Калас посочи, че целта за доставка на 2 милиона боеприпаса годишно вече е изпълнена на 80%, а до октомври ще бъде напълно постигната.

По думите ѝ, международните усилия за прекратяване на войната се засилват, но Русия отговаря с още агресия. „Путин няма да спре, докато не бъде принуден“, заяви тя.

Калас припомни още, че до момента ЕС е наложил 18 пакета санкции срещу Русия заради военната ѝ агресия.