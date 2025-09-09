Пускат на търг близо 88 килограма златни и сребърни накити, отнети в полза на държавата

Териториална дирекция Митница Бургас пуска на търг с анонимно наддаване близо 88 килограма златни и сребърни накити – пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни. Всички те са отнети в полза на държавата, съобщават от Агенция “Митници”.

Изделията са задържани при опити да бъдат пренесени нелегално през границата на страната, а други са иззети от “изобретателни” пътници.

Изделията от благородни метали са задържани от митническите служители на Митнически пункт “Капитан Андреево” в периода между 2016 г. – 2022 г. и за тях производствата вече са приключили.

Например в една от групите в търга са включени близо 12 килограма златни накити, които са били изетти от трима мъже, пренасящи ги в пояси. Те влизали в Турция с микробус за Украйна. Други 5 килограма златни и сребърни бижутерийни изделия били открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България.

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение.