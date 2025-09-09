РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Готов е проектозаконът за атракционите

Апелативният съд в Бургас не измени мерките на обвинените за трагедията в Несебър

Транспортното министерство публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Законопроектът е изготвен спешно след фаталния инцидент с дете в Несебър, загинало при т. нар. парасейлинг. Целта е създаване на систематизирана законодателна уредба, която да преодолее правната несигурност и рискове за живота и здравето на гражданите.

Авторите на проекта твърдят, че той следва най-добрите практики в ЕС, като адаптира принципите на превенция и независим технически контрол. Уредени са общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, условията за тяхното извършване и контролът спрямо доставчиците на тези услуги. Неговите цели са:

– въвеждане на ясни общи изисквания към лицата, които предоставят атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност;

– гарантиране на високо ниво на безопасност при ползването на съоръженията, оборудването и екипировката, необходими за предоставянето на услугите чрез въвеждане на задължителна застраховка и независим контрол. Задължителната застраховка „Злополука“ осигурява реална защита на ползвателите на услугата;

– осигуряване на прозрачност и доверие чрез създаването на публичен регистър за лицата, предоставящи атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност и акредитирани органи за контрол;

– създаване на баланс между защита на обществения интерес и стимулиране на бизнеса.

                

