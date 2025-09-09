Денят по диагонал – 9 септември 2025 г.

Теодор Славев: Много се надявам посещението на Зафиров при автократите да не е било част от стратегия на кабинета (част 1)
Прокуратурата заобикаля случайното разпределение на дела, като внася обвинения в дни когато има „конкретни“ дежурни съдии, смята Теодор Славев.
Мръсна дума ли е „концесия“ в България
През последното десетилетие „концесия“ се превърна в мръсна дума у нас. За това способства безстопанственото отношение на държавата към концесионния процес, отразено в сключените неизгодни за истинския стопанин – българското общество, договори. Неизгодни не само като ниски концесионни такси, но и като безпрепятствен износ на национални богатства.
Милиардерите инвестират все повече в индустрията за дълголетие
През последните 25 години в индустрията за дълголетие са инвестирани над 5 милиарда долара. Такива данни цитира The Wall Street Journal, позовавайки се на доклади от фондове за рискови инвестиции и специализирани стартиращи компании. Големи инвеститори, като съоснователя на PayPal Питър Тийл (нетно състояние 24 милиарда долара), главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман (нетно състояние 2 милиарда долара), рисковия инвеститор Юрий Милнър (нетно състояние 7 милиарда долара), съоснователя на Netscape Марк Андреесен (нетно състояние 2 милиарда долара) и други, проявяват все по-голям интерес към иновативни средства за удължаване на живота.
Биячът от ЦГМ остава в ареста
Служителят на столичния Център за градска мобилност, който преди две седмици налетя на бой двама нарушители при скандал за поставена скоба на колата им, остава в ареста. Мъжът е обвиняем за нанесените им леки телесни повреди. Физическият сблъсък беше провокиран от пострадалите с опит да свалят саморъчно блокиращите движението на автомобила устройства.
Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил
Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил. Компанията представи шестото поколение на Clio на автомобилното изложение в Мюнхен. Тази година моделът навършва 35 години и е бестселър на европейския автомобилен пазар.
Променят обвинението срещу АТВ-убиеца Никола Бургазлиев
Прокуратурата променя обвинението срещу Никола Бургазлиев, който причини тежка катастрофа с АТВ в „Слънчев бряг“. Причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества, за което се полага лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотен затвор – това е промяната.