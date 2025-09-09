Денят по диагонал – 9 септември 2025 г.

Прокуратурата заобикаля случайното разпределение на дела, като внася обвинения в дни когато има „конкретни“ дежурни съдии, смята Теодор Славев.

През последното десетилетие „концесия“ се превърна в мръсна дума у нас. За това способства безстопанственото отношение на държавата към концесионния процес, отразено в сключените неизгодни за истинския стопанин – българското общество, договори. Неизгодни не само като ниски концесионни такси, но и като безпрепятствен износ на национални богатства.

През последните 25 години в индустрията за дълголетие са инвестирани над 5 милиарда долара. Такива данни цитира The Wall Street Journal, позовавайки се на доклади от фондове за рискови инвестиции и специализирани стартиращи компании. Големи инвеститори, като съоснователя на PayPal Питър Тийл (нетно състояние 24 милиарда долара), главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман (нетно състояние 2 милиарда долара), рисковия инвеститор Юрий Милнър (нетно състояние 7 милиарда долара), съоснователя на Netscape Марк Андреесен (нетно състояние 2 милиарда долара) и други, проявяват все по-голям интерес към иновативни средства за удължаване на живота.

Служителят на столичния Център за градска мобилност, който преди две седмици налетя на бой двама нарушители при скандал за поставена скоба на колата им, остава в ареста. Мъжът е обвиняем за нанесените им леки телесни повреди. Физическият сблъсък беше провокиран от пострадалите с опит да свалят саморъчно блокиращите движението на автомобила устройства.

Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил. Компанията представи шестото поколение на Clio на автомобилното изложение в Мюнхен. Тази година моделът навършва 35 години и е бестселър на европейския автомобилен пазар.

Прокуратурата променя обвинението срещу Никола Бургазлиев, който причини тежка катастрофа с АТВ в „Слънчев бряг“. Причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества, за което се полага лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотен затвор – това е промяната.