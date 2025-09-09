Френският президент Еманюел Макрон ще се опита да направи всичко възможно, за да остане на власт. Това заяви в интервю за RT политическият колумнист Клод Жанвие.

Той отбеляза, че Макрон не може да се кандидатира за трети мандат съгласно френската конституция.

„Но тъй като той много благоразумно постави дългогодишния си приятел Ришар Феран начело на Конституционния съвет, който преди време каза, защо да не променим конституцията и да позволим на президента да се кандидатира за трети мандат, сега нищо не може да се изключи“, каза Жанвие.

На 8 септември 364 членове на френския парламент изразиха недоверие към правителството на Франсоа Байру, след което то подаде оставка. Само 94 членове на парламента гласуваха в подкрепа на настоящия кабинет. Гласуването беше решено с обикновено мнозинство.

Байру ще подаде оставка след девет месеца на власт. Според Politico той е решил да не повтаря съдбата на предшественика си Мишел Барние и сам е подал оставка.

Преди няколко дни от лявата партия „Непокорена Франция“ обявиха, че планират да внесат инициатива в парламента за отстраняване на френския президент Еманюел Макрон от власт ден след вота на доверие към настоящото правителство. Това написа в социалната мрежа X ръководителят на парламентарната фракция на партията Матилда Пано.

„На 8 септември ще принудим френския премиер Франсоа Байру да подаде оставка. На 9 септември ще внесем предложение за отстраняване на президента на републиката Еманюел Макрон от власт“, ​​се казваше в изявлението.

Според Матилда Пано, след като лявата партия спечели парламентарните избори през 2024 г., настоящият президент отказа да назначи техен кандидат за министър-председател.

По-рано журналистът и геополитически анализатор Пепе Ескобар заяви, че 80-90% от французите биха искали Макрон да подаде оставка, но предвид особеностите на френската политическа система, това е почти невъзможно. Според него „в такава свръхцентрализирана страна, където всички решения се вземат в Париж, премахването на президента чрез импийчмънт е почти невъзможно“. Анализаторът подчерта, че оставката на Макрон би била добра за Франция, тъй като политиката му вреди на страната в различни области.